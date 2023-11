Ilary Blasi, Netflix pubblica uno spezzone sul divorzio con Totti. Le lacrime della conduttrice: «Dovevo credere ai giornalisti o a mio marito?» – Il video

Lo sfogo della ex moglie del campione giallorosso nel documentario in uscita sulla piattaforma streaming

Unica, il documentario sulla vita di Ilary Blasi, uscirà il 24 novembre su Netflix. E raccoglierà anche la sua versione dei fatti in merito al divorzio con Francesco Totti. La piattaforma streaming ha rilasciato alcuni istanti in cui la conduttrice parla della separazione più discussa d’Italia. «A fine gennaio, andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro», racconta Blasi. «A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Vent’anni che frequenti una persona penso che ti fidi di quello che dice». E poi, con la voce rotta dal pianto: «Cioè io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita avesse fatto, una cosa del genere».

