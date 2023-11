Ilary Blasi e quella proposta irricevibile di Totti: «Mi chiese di tagliare i ponti con la mia amica, di cancellarmi dai social e smettere di lavorare»

Ieri è uscito su Netflix il documentario “Unica” in cui Ilary Blasi, in una lunga intervista, ripercorre la crisi coniugale con Francesco Totti, dicendo finalmente la sua sul divorzio dell’anno. Un passaggio dell’intervista sta facendo discutere sui social, specialmente oggi, in concomitanza con il caso Cecchettin e con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Prima che scoppiasse il Bocchi gate l’ex calciatore della As Roma chiede alla moglie prove di fedeltà, partite dopo un caffè preso dalla conduttrice con un uomo e l’aiuto della parrucchiera e amica Alessia Solidani. Totti le chiese di «non vedere mai più la mia amica Alessia, cancellarmi dai social e smettere di lavorare». E sul tradimento: «Ha giurato davanti a me e davanti ai miei figli che era tutto inventato. Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo. È stata un’umiliazione come donna e come madre», spiega la showgirl, specificando che lei non ha mai tradito l’ex campione giallorosso. Blasi ripercorre tutto, dalle voci sul tradimento, dalla scoperta di Noemi Bocchi, dall’investigatore assoldato e le negazioni del marito. Tutto quanto in un matrimonio che man mano si sgretola davanti ai suoi occhi, vicenda dei rolex inclusa. Dove chiarisce che gli orologi presi erano di sua proprietà e ironizza sul fango ricevuto: «Quindi non ero solo mignotta, ma pure ladra». Passaggi forti, che sono stati ripresi anche sui social da chi ha già visto il documentario.

