X: tutti pazzi per Hanna, l’utente hot che cuoricina un po’ tutti

Elon Musk lo aveva promesso: su X, il nuovo Twitter, sarà una vita difficile per i bot. Il miliardario intenzione di mettere a pagamento la piattaforma. Sarà, ma tutti oramai in queste ore conoscono Hanna, ovvero l’account, anzi i più molteplici account che stanno mandando cuoricini a profusione a migliaia di utenti su X, italiani e non. Nell’arco di pochi giorni il suo nome è diventando trend topic sul social.

Ma chi è realmente Hanna? In tanti se lo sono chiesti. Il suo nome d’arte è Hanna Beckett, attrice hard emergente. Produce contenuti per adulti e ha anche altri account su TikTok, Instagram, Facebook e un sito web, dedicato al suo personaggio con link a chat, shop Amazon e profilo Instagram (chiusissimo). Secondo quanto ricostruito dall’utente @LordDrywF, la sua immagine sarebbe curata da Modelcentro, società operante a Cipro, nel New Jersey e Isole Marshall. Una piattaforma per influencer e modelle.

Dato che molti hanno ricevuto cuori e bloccato decine di Hanna in queste ore probabilmente c’è stato un furto di identità. Lo stalking, per dirla in parole povere, non sarebbe colpa della diretta interessata. Si tratterebbe di veri e propri bot, non pubblicano messaggi e non rispondono alle battute degli altri utenti. Purtroppo l’unico modo di bloccare Hanna e non permettere la ricezione di interazioni dalle persone che non si seguono. Anche perché una volta bloccata una Hanna molti segnalano che se ne ripresenta un’altra. Stessa persona ma foto differente. Quello che rimane su X è senz’altro l’ironia tutta italiana della vicenda. «Comunque Hanna è una e trina, è in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo», scherza un utente. Qualcun altro riceve invece un cuoricino da uno dei tanti account e ironizza: «Meno male mi sentivo escluso». Finora la diretta interessata non commenta la vicenda. Chissà se Musk prenderà provvedimenti su una situazione che sempre più persone gli stanno segnalando.

(in copertina foto di Hanna, quella vera. @xXHannacuteXx)

Leggi anche: