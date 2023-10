Attacco di Hamas in Israele, Tajani: «Contattati tutti gli italiani, venti sono a Gaza»

Gli italiani presenti in Israele, inclusi quelli nei Territori palestinesi e nella Striscia di Gaza, sono stati tutti contattati in seguito all’aggressione di questa mattina. E’ la rassicurazione arrivata questa mattina dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Tutti gli italiani in Israele sono stati contattati», ha detto a margine di un convegno. In particolare, «sono circa 18 mila – ha aggiunto – quelli che vivono in Israele, qualcuno ha anche il doppio passaporto. E sono 250 quelli che sono temporeanamente in Israele e ci sono una ventina di italiani nella striscia di Gaza». In mattinata, anche Sergio Barbanti, ambasciatore italiano in Israele, in questi giorni in visita in Italia, ha assicurato: «Stiamo seguendo la situazione e stiamo assistendo i nostri connazionali che possono aver bisogno di assistenza. Quello che stiamo vedendo è molto grave. Stiamo seguendo gli avvenimenti. La rete è stata attivata e per il momento tutti i nostri connazionali stanno bene».

