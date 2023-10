Guerra in Israele: a Sderot, la città più vicina a Gaza, si combatte nelle strade – Il video

Un filmato pubblicato su X mostra un attacco in corso a Sderot, la città più vicina a Gaza. Secondo l’agenzia di stampa Reuters alcuni miliziani palestinesi armati provenienti da Gaza si sono infiltrati in territorio israeliano questa mattina nella città. Da Sderot sono usciti a bordo di un furgone sparando dappertutto, mentre dalla Striscia continuano da oltre un’ora i lanci di centinaia di razzi verso Israele. Il Times of Israel parla di diverse vittime in città e di scontri in corso. Hamas ha dichiarato l’inizio dell’Operazione Al Aqsa dopo il lancio di razzi cominciato di primo mattino. Israele ha richiamato i riservisti e parlato di atto di guerra. Altri video mostrano gli scontri. In città sarebbe stata attaccata anche una sinagoga.

