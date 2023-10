Rissa tra tifosi nel Milanese a colpi di spranghe: quattro feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni – Il video

Qualche minuto prima dell’inizio del match tra San Lorenzo e Sant’Ilario, campionato di calcio di Terza categoria, fuori dal campo Libero Ferrario di Parabiago è scoppiata una rissa. Coinvolti due gruppi rivali, per un totale di circa 30 persone. Alcuni individui a volto coperto e armati di spranghe avrebbero assaltato i tifosi del Sant’Ilario, mentre erano in procinto di varcare i cancelli dello stadio. Secondo la stampa locale, sarebbero loro – i supporter della squadra ospite – ad aver subito il maggior numero di danni: quattro feriti, tra cui due giovani di 19 e 16 anni. Sul posto, in breve tempo, sono arrivate le ambulanze e le Gazzelle dei Carabinieri di Legnano: sono ancora in corso le indagini per individuare gli aggressori, nel frattempo datisi alla fuga. Le persone ferite sono state ricoverate in diversi ospedali della zona. Nessuno sarebbe in grave condizioni, ma – scrive la Prealpina – tutti e quattro «hanno rimediato più di semplici contusioni».

