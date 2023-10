Israele, Valditara: «Collettivi inneggiano ad Hamas? Pronte ispezioni nelle scuole, spero siano arrestati»

«Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge. Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un’azione penale per odio razziale», è l’annuncio del ministro Giuseppe Valditara, nel corso di una visita alla scuola ebraica di Milano. Secondo quanto ha ricostruito l’agenzia Ansa, due associazioni giovanili milanesi avrebbero appoggiato sui social gli attacchi, arrivando ad esultare per i massacri di civili. Per Valditara, l’attacco di Hamas è «infame», pertanto «queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e – ha aggiunto – spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma».

Il ministro visita la scuola ebraica di Milano

Il ministro dell’Istruzione ha visitato la scuola ebraica di Milano, dove è presente anche il segreterio generale Alfonso Sassun. Accolto da tutto il personale scolastico, dal vicepresidente della comunità Ilan Boni, dal consigliere e vicepresidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Milo Hasbani e dal rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib, Valditara ha voluto deciso di portare la solidarietà del Ministero e del Governo all’istituto di via Sally Meyer. Quanto ai presunti attacchi social e alle frasi pronunciate dai collettivi milanesi, il ministro ha aggiunto: «Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei, deve essere perseguito dalle leggi penali. Non è plausibile che alcuni sindacati o partiti li difendano».

