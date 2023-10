Al 9′ la sfida per la festa della Juve si ferma, scena da brividi: il ricordo di Gianluca Vialli – Il video

Momento da pelle d’oca durante la sfida tra le leggende della Juventus, in occasione del centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Quando è scattato il nono minuto, il gioco si è fermato ed è partito il coro che invocava il nome di Gianluca Vialli, tragicamente scomparso lo scorso 6 gennaio. Lungo applauso dei campioni in campo, mentre dagli spalti si alzava l’urlo dei tifosi per l’ex bianconero che indossava proprio la maglia numero 9 da giocatore: «Luca Vialli segna per noi». La sfida al PalAlpitour si è poi conclusa con un abbondante 9-6 per i White, con le doppiette di Marchisio e Iuliano, tripletta per Matri e reti per Zidane, Torricelli. Per i Black in gol Evra, Davids, Ravanelli, Del Piero, Di Livio e Ferrara.

