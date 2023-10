«Giletti torna in Rai», la conferma dopo lo spot per Fiorello vestito da operaio: «Così riparto dal basso…» – Il video

«Nel prossimo anno arriverà Giletti» ha annunciato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, confermando così le voci che da settimane riportavano un sempre più possibile ritorno del conduttore in viale Mazzini, dopo la chiusura di Non è l’Arena su La7. Proprio oggi Giletti era apparso sui social in un video pubblicato da Fiorello su Instagram in cui compariva nelle vesti di operaio impegnato al cantiere di Viva Rai2!. «Il direttore generale mi aveva detto: “Guarda che se vuoi tornare in rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso”. E io ho detto – continua Giletti – “Nessun Problema”». La gag continua con il conduttore che racconta: «Poi ci si mette Fiorello che dice: “Massimo, ti do una mano io”. Ecco, ma riniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2!… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2! costruito anche da Giletti». La clip a modo suo aveva confermato di fatto il ritorno di Giletti in Rai, rilanciando poi l’appuntamento per il 6 novembre, quando tornerà lo show di Fiorello alle 7 su Rai2.

