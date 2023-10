Dr.Dalya.s: la finta dottoressa australiana che per oltre un anno ha dato consigli medici su TikTok

Oltre 50 video circolati per più di un anno e almeno 15 milioni di visualizzazioni. Sono questi i numeri che faceva su TikTok Dayla Karezi, una finta dottoressa australiana che per 15 mesi ha dato consigli agli utenti sulla salute riproduttiva e sessuale e che ora è stata condannata in un tribunale di Sydney dopo la denuncia dell’ente regolatore della Sanità Aphra (Australian Health Practitioner Regulation Agency). Si presentava ai suoi 243mila followers con camice da medico addosso e spesso anche con uno stetoscopio al collo. Dr.Dalya.s: questo il nome con cui si presentava sui social. Nelle email dichiarava, senza alcun remora, di essere laureata in medicina. A seguito di accertamenti, però, la donna è risultata non essere mai stata registrata con il Medical Board of Australia.

La pena

Ora la finta dottoressa dovrà scontare una pena di due anni nella comunità e rimborsare all’ente regolatore i costi legali. Si parla di circa 8.400 euro. Il giudice del tribunale di Sydney ha confermato che Karezi produceva e diffondeva post su Instagram e TikTok durante il lockdown, quando le persone erano confinate in casa e cercavano e ricevevano informazioni relative alla sanità tramite i social media. La presidente del Medical Board of Australia, Anne Tonkin, ora si augura che questa causa possa fare da «forte deterrente» a tutti coloro che manipolano informazioni delicate come quelle sanitarie e ci ha tenuto a evidenziare l’importanza che il pubblico debba potersi fidare dei professionisti sanitari.

