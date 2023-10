No! Questa foto non ritrae un libro per bambini «potenzialmente scolastico»

L’immagine proviene in realtà da un testo pensato per i ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni), e al momento non risulta che sia stato adottato nelle scuole

Sono in molti a temere che «l’ideologia gender» approdi nelle scuole: il dibattito è acceso, e i detrattori sono determinati a evitare che i loro bambini possano entrare in contatto con tutto ciò che è vicino alla comunità Lgbtq+. Arriviamo quindi alla polemica su un presunto libro «potenzialmente scolastico per bambini», dove vediamo un corpo «generalmente ricco di estrogeni».

Si sta diffondendo sui social la foto di un presunto libro «potenzialmente scolastico» per bambini, in cui viene mostrato un corpo «generalmente ricco di estrogeni».

La foto condivisa proviene in realtà da un libro pensato per i ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni).

Non risulta che al momento sia stato adottato in alcuna scuola.

L’OMS, in ogni caso, raccomanda l’educazione sessuale per i giovani dai 12 anni in su.

Analisi

Questo è il testo del presunto libro per bambini che accompagna la condivisione di una fotografia. Oggetto dell’immagine è una pagina in cui viene spiegato il funzionamento della produzione di ormoni e le sue conseguenze.

Libri “potenzialmente scolastici” per bambini…………… Da insegnante vi dico:”se volete salvare I vostri figli toglieteli dalla scuola”.

Un libro per bambini?

Il post sul presunto libro per bambini ha presto fatto il pieno di like, condivisioni e commenti indignati. Ma da dove viene questa spiegazione, giudicata oltraggiosa da così tanti utenti? Il testo in questione, realizzato dai fumettisti statunitensi Erika Moen e Matthew Nolan, si intitola Questo libro non parla di sesso, ed è stato pubblicato nel 2022 da Sonda, casa editrice milanese per bambini e ragazzi. Sul sito troviamo la seguente presentazione del volume:

Quello che sento è normale? Come faccio a capire se è la persona giusta? L’altrə come la sta vivendo?

In questo libro troverai tutte le risposte a tutte le domande su te stessə, la tua identità, il tuo rapporto con il corpo e con le altre persone… Ma allora è un manuale? No! È un saggio? No! È un libro a fumetti! Stai per scoprire tutto sulle relazioni, l’amicizia, la sessualità, il corpo, il sesso sicuro, la gelosia, il rifiuto…

Con un linguaggio inclusivo e irriverente, spiegazioni chiare e situazioni che ognunə di noi ha vissuto.

La risposta della casa editrice

Anche perché, specificano, «in un mondo disabituato a parlare di sessualità consapevole e consensuale, togliere queste risorse allɜ ragazzɜ alimenta solo confusione e stigma». Contattata da Facta.news, la casa editrice Sonda ha spiegato come quello di Moen e Nolan sia un libro divulgativo a fumetti per giovani adulti. Tuttavia, non è pensato per l’adozione scolastica, come erroneamente affermato nel post che stiamo analizzando. Piuttosto è un «consiglio di lettura nelle scuole» pensato per i ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni) che, «quando e se avviene, è a discrezione dell’insegnante». E in effetti, i colleghi di Facta precisano due cose: la prima è che il titolo non compare nel catalogo dei libri scolastici adottati nelle scuole italiane. La seconda è che anche se ci fosse, sarebbe in linea con le linee guida sull’educazione sessuale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicate nel 2010. Che raccomandano di incoraggiare l’educazione sessuale nei giovani a partire dai 12 anni di età.

Conclusioni

La foto condivisa da molti utenti non proviene da un manuale «potenzialmente scolastico» per bambini, ma un libro pensato per i ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni). Non risulta che al momento sia stato adottato in alcuna scuola. L’OMS, in ogni caso, raccomanda l’educazione sessuale per i giovani dai 12 anni in su.

