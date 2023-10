Gaza, raggiunto l’accordo per l’evacuazione degli stranieri attraverso il valico di Rafah

Sarebbe stata trovata un’intesa per permettere ai cittadini stranieri presenti nella Striscia di Gaza di passare attraverso il valico di Rafah, che collega il territorio palestinese all’Egitto. Secondo la stampa americana, l’accordo ha visto protagonisti l’Egitto e gli Stati Uniti. Coperti da anonimato, due fonti di alto rango egiziane hanno rivelato che gli israeliani hanno accettato di astenersi dal bombardare determinati percorsi attraverso i quali i cittadini stranieri potrebbero uscire dalla Striscia, durante l’assedio. L’approvazione sarebbe arrivata anche da Hamas e gli altri gruppi terroristici palestinesi. Tuttavia, l’accordo – viene specificato – non riguarda gli ostaggi catturati lo scorso 7 ottobre in Israele e detenuti da Hamas. Il valico, per consentire il passaggio degli stranieri, dovrebbe essere riaperto nel pomeriggio di oggi, sabato 14 ottobre.

Leggi anche: