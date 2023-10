Israele: «Abbiamo ucciso il capo di Hamas che ha diretto i massacri dei civili» – Il video

L’esercito israeliano ha annunciato che 750 obiettivi militari sono stati colpiti nei raid notturni condotti da decine di aerei sulla Striscia di Gaza. Tra gli obiettivi colpiti, si legge in una nota, figurano «tunnel sotterranei di Hamas, compound e postazioni militari, residenze di terroristi di primo piano utilizzati come centri di comando militare, depositi di armi e reti di comunicazione». Israele ha anche annunciato di aver ucciso un comandante della Nukhba, l’unità militare speciale di Hamas. Si tratta del capo del sistema aereo di Gaza Merad Abu Merad, ritenuto responsabile «per aver diretto i terroristi durante il massacro di sabato scorso». I commando israeliani che ieri in territorio di Gaza hanno condotto blitz localizzati hanno trovato e recuperato anche corpi di gente scomparsa dall’inizio dell’attacco di Hamas.

Leggi anche: