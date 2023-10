Manifestazione pro Palestina, in migliaia sfilano nel centro di Londra: tensioni con la polizia – Il video

Il centro di Londra è attraversato da una marea di bandiere rosse, nere, bianche e verdi. Sono le migliaia di persone che manifestano il proprio sostegno ai palestinesi, molti di loro intonano cori e tengono in mano cartelli anti-Israele. La marcia è partita dal quartier generale della Bbc, la cui sede è stata imbrattata con la vernice rossa. A rivendicare l’azione, il gruppo di attivisti Palestine Action, che accusa l’emittente di avere «le mani sporche di sangue palestinese». Dalla sede della tv, la manifestazione si è spostata vicino al Parlamento e Downing Street. «Penso che tutte le persone giuste in tutto il mondo, non solo in Gran Bretagna, debbano alzarsi e chiedere che questa follia finisca», ha dichiarato Ismail Patel, presidente della campagna Amici di Al-Aqsa, anche lui presente alla protesta. Intanto, la polizia di Londra ha schierato mille agenti per monitorare la situazione. I manifestanti sono stati avvertiti che, in caso mostrino sostegno ad Hamas o si allontanino dal percorso prestabilito, potrebbe scattare l’arresto. Dopo la chiamata di Hamas al «venerdì della rabbia» e i tafferugli dei giorni precedenti, alcuni Paesi tra i quali Francia e Germania hanno vietato manifestazioni pro-Palestina.

