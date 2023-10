Nuovo incidente a Mestre, autobus de La Linea finisce contro il pilastro di un’abitazione: 15 feriti

Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre. Nella serata di sabato 14 ottobre un pullman elettrico, della stessa società di quello precipitato il 3 ottobre (La Linea), ha deviato improvvisamente di corsia finendo contro il pilastro di un’abitazione di via Carducci. Stando alle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo nel pieno della movida. Una quindicina di persone, compreso l’autista, sono state trasportate in ospedale. Nessuno, scrive l’Ansa, appare in gravi condizioni. Le autoambulanze, ha riferito il prefetto di Venezia Michele di Bari, li hanno portati negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo, ovvero le tre strutture in cui era stati ricoverati – e in parte ancora si trovano – i feriti dello schianto del cavalcavia. Causa dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stata la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista. L’uomo, spiegano, avrebbe dichiarato ai soccorritori di essere stato colto da un malore improvviso. L’autobus copriva a Mestre per conto del Comune di Venezia la tratta servita in passato dall’autobus numero 13. Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano ha annunciato che da lunedì sospenderà cautelativamente il servizio di tutti i bus della compagnia, sostituendoli con propri mezzi.

