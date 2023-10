Secondo incidente a Mestre, i testimoni: «L’autista ha avuto un malore». Il Comune sospende i bus de “La Linea”, e la Procura apre un’inchiesta

Si fa strada l’ipotesi del malore dell’autista dell’autobus elettrico che ieri 14 ottobre si è schiantato in via Carducci a Mestre, a pochi passi dal centro della città del comune di Venezia. «Mi sono sentito male»: sono queste le parole che il conducente avrebbe detto ad alcuni testimoni dell’incidente. Il veicolo appartiene alla società La Linea, la stessa di quello che lo scorso 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia Vempa, provocando una vera e propria tragedia con un bilancio di 21 persone morte e 15 feriti, di cui alcuni gravi. Due episodi di entità diversa, considerato che lo schianto di ieri non ha provocato vittime. Stando a quanto appreso finora, il bilancio sarebbe di tredici persone ferite, di cui nessuna in gravi condizioni. «Ho sentito il botto alle 21 esatte. Dal mio negozio vedevo l’autista dentro il mezzo, non stava per niente bene e ha detto subito di aver avuto un malore. Mi sono fiondato in strada e ho chiamato i soccorsi. Ho visto che tra i passeggeri del bus c’era anche una donna del Bangladesh, una mia conterranea, che era incinta, penso fosse tra i feriti». È la testimonianza di Wasim, diffusa da Il Gazzettino, che ha un negozio accanto al luogo dell’incidente e abita con la famiglia nel piano sopra.

Stop dei bus elettrici de “La Linea”

L’azienda de La Linea – il cui amministratore delegato Massimo Fiorese è uno dei tre indagati per la tragedia del 3 ottobre – ha annunciato che tutti gli autobus della società sono stati sospesi. Uno stop che è stato deciso dal Comune di Venezia. La Linea copriva alcune tratte per conto del Comune e con essa, a flotta ferma, subentreranno mezzi tradizionali, affidati in comodato d’uso, con gli autisti che saranno comunque della società privata. Oggi 15 ottobre i servizi saranno così assicurati per un totale – è un giorno festivo – di solo 10 turni. Il fabbisogno, a regime, è di 20 autobus e una parte sarà data dal Comune, altri da Avm-Actv e dalla stessa La Linea che ne ha una minima parte con motore diesel.

L’inchiesta della Procura

La Procura della Repubblica di Venezia fa sapere di aver aperto un fascicolo sull’incidente stradale dell’autobus che ieri sera è uscito fuori corsia finendo contro uno dei pilastri di un palazzo di Mestre. Le indagini, così come per il veicolo gemello precipitato dal cavalcavia il 3 ottobre, sono state affidate alla Polizia locale. Mentre i condomini del palazzo colpito dal mezzo fanno presente il timore che lo scontro possa avere ricadute sulla loro sicurezza, si apprende che i rilievi fatti nella notte hanno accertato che non risultano esserci problemi di staticità per il palazzo. La colonna del portico centrata dall’autobus è stato, infatti, «solo scalfito facendo cadere alcune grandi piastre di marmo del rivestimento». Attualmente, la viabilità è regolare.

Salvini: «Coincidenze? Bisogna approfondire»

Intanto, la civica di opposizione in Consiglio comunale a Venezia, Tutta la città insieme, sollecita il sindaco Luigi Brugnaro a riferire su quanto accaduto, incalzandolo a «rompere quel silenzio assordante che ha fatto seguito alla tragedia del Cavalcavia. Troppa opacità. Troppa opacità – aggiungono – relativamente ai mezzi, ai loro percorsi, alla loro sicurezza». Nel frattempo, il ministro dei trasporti Matteo Salvini non si sbilancia ancora su un possibile legame tra i due incidenti che hanno colpito la cittadina veneta: «Solo coincidenze? Approfondire, indagare e chiarire», chiosa sui suoi canali social.

