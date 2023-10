Mestre, un terzo incidente per gli autobus de “La Linea”: l’episodio a giugno e i dubbi sul sistema di frenata assistita

Sale a tre il numero di incidenti di autobus che negli ultimi mesi si sono verificati a Mestre. Il primo, e più tragico, è quello del 3 ottobre scorso, quando un pullman di turisti è caduto da un cavalcavia provocando 21 vittime e 15 feriti. Il secondo risale invece a sabato 14 ottobre, quando un autobus de La Linea è finito contro il pilone di un’abitazione e ha provocato 13 feriti. Ma, scrive la Repubblica, c’è un terzo incidente di cui tutti si erano dimenticati e che ora, alla luce degli altri due avvenimenti, potrebbe essere ripescato dagli investigatori. Si tratta di un semplice tamponamento, risalente al 16 giugno, lungo la statale Romea. Niente di grave, se non fosse che il conducente aveva lamentato un problema al sistema di frenata assistita. In seguito all’episodio, la società La Linea condusse una serie di perizie, che accertarono il regolare funzionamento dei freni del mezzo.

Il precedente

Stando a quanto riporta la Repubblica, l’autista era appena uscito dal deposito aziendale e si stava dirigendo verso il centro commerciale Nave de Vero a Marghera per iniziare il servizio. A una rotatoria, l’autobus elettrico tamponò il camion. L’incidente non ebbe ripercussioni serie e non ci fu nessun ferito. L’autista però aveva un contratto di lavoro a termine e, dopo l’episodio, non gli fu rinnovato. I tre incidenti che hanno coinvolto nel giro di pochi mesi altrettanti autobus dell’azienda La Linea potrebbe essere tutti scollegati tra loro. Nel dubbio, però, il comune di Venezia ha deciso di sospendere la loro circolazione. «Sarà pure una coincidenza che due mezzi uguali abbiano avuto qualcosa che non quadra nello stesso periodo, ma la faccenda rimane delicata», aveva commentato l’assessore ai trasporti Renato Boraso dopo l’incidente di sabato scorso. E l’aggiunta di questo terzo episodio risalente a giugno non fa che infittire il mistero.

Credits foto: ANSA/Vigili del Fuoco | L’incidente del bus di linea a Mestre, in Via Carducci, del 14 ottobre 2023



Leggi anche: