Bacoli, fece esplodere un ordigno nell’auto con un finanziere all’interno: arrestato – Il video

Aveva piazzata una bomba artigianale sotto l’automobile di un ufficiale della guardia di finanza di Bacoli (Napoli). A distanza di sette mesi, un uomo è stato raggiunto oggi da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo campano su richiesta della Procura della Repubblica. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione per aver «confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato». L’ufficiale superiore della Guardia di Finanza era alla guida del veicolo quando fu azionato l’ordigno da parte dell’indagato, che si trovava – secondo gli inquirenti – a pochi metri dal luogo dell’esplosione. La vittima riuscì ad uscire illeso dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione distrusse completamente l’autovettura in pochi minuti e sebbene alcuni pezzi d’auto, anche di una certa consistenza, furono rinvenuti ad oltre 60 metri dal luogo dell’esplosione. Oltre all’arresto, i militari del Nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito alcune perquisizioni personali domiciliari finalizzate sia a riscontrare l’impianto accusato contestato nella fase preliminare, che a riscontrare eventuali elementi utili ai fini dell’individuazione dei potenziali mandanti di tale cruenta azione criminosa. Nei prossimi giorni, si svolgerà l’interrogatorio di garanzia del soggetto davanti al Gip del Tribunale di Napoli.

