Bruxelles, massima allerta dopo l’attentato. Sospeso il match Belgio-Svezia, 35mila tifosi bloccati dentro lo stadio

Dopo l’attentato a Bruxelles avvenuto questa sera 16 ottobre poco dopo le 19, il Belgio ha deciso di innalzare il livello di allerta a 4, il suo massimo. Indica che la minaccia terroristica è ora considerata «grave e imminente». Il presunto attentatore Slayem Slouma, che in un video su Facebook (ora rimosso dalla polizia) ha rivendicato l’attacco presentandosi come «appartenente allo Stato islamico», è tuttora in fuga. E in un secondo filmato ha detto che si sarebbe recato allo stadio, dove si disputa la partita Belgio-Svezia valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Il primo tempo è stato regolarmente disputato (punteggio fermo sull’1-1). Ma dopo l’intervallo le autorità hanno deciso di non far riprendere il match per ragioni di sicurezza. La sicurezza dentro e attorno allo stadio è stata rafforzata, e ai circa 35mila tifosi presenti all’interno della struttura non è consentito il deflusso. Anche la Francia ha rafforzato le sue misure di allerta dopo quanto accaduto a Bruxelles. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha dato immediata disposizione di rafforzare i controlli alla frontiera tra la Francia e il Belgio.

