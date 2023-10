Torna Fiorello con Viva Rai2!: «Per ora siamo in un bar». La battuta sugli abitanti di via Asiago e il primo ospite Tommaso Paradiso – Il video

Ritorna Viva Rai2!, il programma condotto da Rosario Fiorello con tutta la combriccola che lo accomapagna, da Fabrizio Biggio a Mauro casciari fino a Ruggero. Dopo le polemiche sollevate dai residenti di via Asiago, la trasmissione, con la regia di Piergiorgio Camilli, sarà ospite temporaneamente di un famoso locale in via Vigna Stelluti a Roma, “Ricci Salumiere”, dove dal lunedì al venerdì il comico siciliano racconterà l’attualità italiana dalle 7:15. In attesa della sede definitiva in piazza Lauro de Bosis al Foro Italico, la trasmissione è ripartita oggi con il suo prime ospite: il cantante solista Tommaso Paradiso, ex voce dei Thegiornalisti. Fino al trasferimento, il programma sarà in diretta sul canale Instagram di Fiorello e poi l’intera diretta sarà poi caricata su RaiPlay con contenuti aggiuntivi. Nonostante la situazione da “fuorisede”, Fiorello è tornato alla carica con tutta la sua ironia: «Ho la prima rimostranza da fare al pasticciere, ‘sto cornetto finisce in due mozzichi (morsi, ndr.)». E nella prima puntata ha ricordato con malizia il cambio di residenza: «Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl…».

Tanta attualità ai microfoni di Viva Rai2!, a partire dalla rassegna stampa mattutina, ma anche musica e diverse interviste. Fiorello non poteva quindi risparmiarsi sullo scandalo scommesse che ha scosso il calcio italiano: «Con quello che il mondo sta passando meno male che sono arrivati i calciatori Fagioli è stato il paziente zero, dice “Sapevo di sbagliare ma così fan tutti” e allora prepariamoci Ruggero, anzi preparati perché gioca l’Italia e qui è capace che dobbiamo andare noi anche perché il ritiro è stato spostato da Coverciano a Saint-Vincent».

