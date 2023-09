La nuova «casa» di VivaRai2 (a prova di vicinato): ecco dove si svolgerà la nuova stagione del programma di Fiorello

Viva Rai2, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio che la scorsa stagione ha ottenuto ascolti più che positivi sul secondo canale della tv pubblica, potrebbe aver trovato finalmente una nuova casa. Ad annunciare dove potrebbe svolgersi la nuova edizione del programma è lo stesso Fiorello, che ha incontrato alcuni giornalisti a margine della sua partecipazione al Festival della Comunicazione a Camogli. «Stiamo lavorando per fare Viva Rai2! al Foro italico – ha rivelato il conduttore -. Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre». Il cambio di location arriva dopo che lo scorso anno i residenti di via Asiago, a Roma, hanno protestato per il rumore eccessivo generato dalla registrazione del programma fin dalle primissime ore del mattino. A luglio, lo stesso Fiorello aveva rivelato di essere alla ricerca di una location «a prova di vicinato». E, almeno da questo punto di vista, la scelta del Foro Italico sembra calzare a pennello. L’ipotesi era una di quelle filtrate sui giornali già nei mesi scorsi, accanto ad altre soluzioni alternative come il litorale di Ostia o Tor Bella Monaca.

Credits foto: INSTAGRAM | Una diretta video di Rosario Fiorello sul suo profilo Instagram

