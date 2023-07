La svolta per il ritorno di Viva Rai2!, c’è una location a Roma a prova di vicinato. Fiorello: «Ci siamo quasi»

Cerca ancora casa Viva Rai2!, dopo lo “sfratto” da via Asiago per la protesta dei residenti che ne hanno denunciato il rumore troppo elevato fin dalle prime ore del mattino. Fiorello è convinto che la soluzione sia dietro l’angolo: «Ci siamo quasi #location #VivaRai2», ha twittato il 21 luglio. Anche l’ad Rai Sergio ha messo in pausa il programma dal palinsesto perché disturba il vicinato, ma gli ascolti più che positivi fanno credere che una sede alternativa a quella di via Asiago verrà comunque trovata, è negli interessi dell’azienda. Nel frattempo c’è chi non si è perso d’animo e anzi ha offerto Fiorello e alla sua squadra una nuova location. Come il coordinatore dei Giovani di Forza Italia del decimo Municipio Francesco Bucci e il presidente dell’Associazione Ostia Imprese e professionisti, che a metà luglio hanno invitato il conduttore a trasferirsi sul litorale romano, per avere il Pontile con piazza dei Ravennati o piazza Anco Marzio come sfondo alla sua trasmissione. E anche il minisindaco di Tor Bella Monaca ha avanzato la candidatura del suo quartiere: «Sarebbe una bella sfida lasciare la “Roma bene” per venire qui, portando il bello in un territorio famoso solo per eventi negativi». Ma nel toto-street sulle possibili soluzioni alternative a via Asiago, non vengono considerate opzioni credibili. Questo perché, spiega Adnkronos, negli anni Fiorello per i suoi format mattutini ha sempre scelto sedi vicine alla sua abitazione, a Roma nord, dovendo iniziare la diretta sui social già dalle 5 del mattino. Nella zona dove si trovano anche molti uffici e studi Rai, come quelli di piazza Mazzini e di via Teulada, il che rende più facile l’organizzazione e la logistica. Secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata – almeno nelle ultime ore – è che VivaRai2! si trasferisca al Foro Italico, nei pressi del grande complesso sportivo ai piedi di Monte Mario e nel quale è compreso lo Stadio Olimpico.

