«Fiorello venga ad Ostia per la nuova stagione di Viva Rai2!»

«Fiorello scelga Ostia per la nuova stagione di Viva Rai2!». Lo dicono in una nota il coordinatore dei Giovani di Forza Italia nel Municipio Francesco Bucci e il presidente dell’Associazione Ostia Imprese e professionisti. «Il mare e i colori del litorale romano possono essere lo sfondo perfetto per lo show mattutino della Rai che potrebbe finalmente garantire la giusta ribalta nazionale a Ostia. Crediamo che il Pontile con piazza dei Ravennati o piazza Anco Marzio siano delle cartoline perfette per lanciare l’immagine di Ostia al grande pubblico», sostengono. «Lo show di Fiorello darebbe un grande contributo nel rilanciare l’immagine del litorale oltre ad essere un’attrattiva per i visitatori. Imprese e commercianti sono pronti a fare la loro parte per la buona riuscita dell’operazione, abbiamo tutte le carte in regola per convincere la Rai a realizzare lo show a Ostia», fanno sapere. Per questo «vogliamo invitare Fiorello ad effettuare un giro per le strade di Ostia per assaporare l’accoglienza e il calore dei lidensi che, siamo certi, accoglieranno a braccia aperta lo showman siciliano». Lo show è a rischio a causa dei residenti, che hanno lamentato i rumori di primo mattino. Il conduttore ha fatto sapere che la prossima stagione si farà se il programma troverà una nuova location. Attualmente il programma non c’è nei nuovi palinsesti Rai.

