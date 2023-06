Viva Rai2! va in vacanza, la nostalgia di Fiorello che torna in via Asiago: «Un po’ di tristezza, ma ora dormono tutti» – Il video

Il primo lunedì senza Viva Rai2!. E a Fiorello viene la nostalgia. Così è tornato in via Asiago 10 di Roma, e ha trovato le serrande chiuse. Non manca una ripresa alla sede della Rai: «Qui mi è scaduto il badge e manco mi fanno entrare», dice con ironia il comico. «Dormono tutti e la pace regnò sovrana», aggiunge dopo aver inquadrato uno striscione con scritto «Liberate Via Asiago». Il riferimento è alle tante lamentele che i residenti hanno sollevato contro il programma a causa della confusione e dei rumori che produceva. Tutto il set ora risulta smontato e anche in confusione: «Guardate il bancone come me lo hanno conciato. Un po’ di tristezza me la fa».

Il set che (non) resta

Nelle sue riprese si vedono alcuni “resti” della scenografia di Viva Rai2!. Dal volto stampato di Gianni Morandi a Daniela Santanché con i capelli della venere di Open to Meraviglia. Non manca poi un salto dentro il noto bar di via Asiago. Dove però anche qui è stato tolto il cartello del programma. Tra i commenti sono in tanti i nostalgici del programma e c’è chi vorrebbe che durasse anche in estate. Ma nei commenti c’è anche chi festeggia e chi ironizza: «Gli unici che sono felici che tutto sia finito sono quelli che abitano lì. Non ne potevano più di tutto quel casino, adesso finalmente dormiranno sonni tranquilli… Occhio ai gavettoni!».

