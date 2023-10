Fiorello si prepara a tornare su Viva Rai 2, i sopralluoghi al Foro Italico con gli operai che ballano – Il video

Viva Rai2, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, sta tornando. E la squadra che costruirà il famoso glass box in piazza Lauro de Bosis al Foro Italico – più grande dell’ex location di via Asiago – si sta preparando al tanto atteso ritorno. A testimoniarlo è un video dello stesso Fiorello su Instagram che ironizza con Luca Tommassini, il coreografo che nel filmato social fa ballare gli operai che dovranno montare il glass. Così avviene il sopralluogo del comico al cantiere dove sta per nascere la nuova casa del programma. «Questa è la prima pietra», spiega il conduttore. «Col passaggio del lungotevere, tutto il pubblico potrà vederci addirittura passando con la macchina. Vedete, ci sono le moto che passano in qualifica», scherza lo showman. «Il pubblico sarà tutto qui – chiosa -, su questo marciapiede, e rispetto all’anno scorso ci sarà anche un megaschermo, un videowall da dove si potrà vedere la puntata. Ecco le piscine del Foro Italico, in fondo il bar del tennis. Laggiù ci sono poi i bar che servono i tifosi quando ci sono le partite o i fan dei concerti, noi saremo lì». Infine, annuncia il primo appuntamento: «Ci si sente presto e ci si vede il 16 ottobre per Aspettando Viva Rai2!».

