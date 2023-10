Israele, suonano le sirene: Blinken e Bibi Netanyahu si rifugiano nel bunker

Il segretario di Stato non torna ancora negli USA, cambio di programma verso Amman

Suonano le sirene a Tel Aviv, il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza ha costretto il segretario di Stato Usa Antony Blinken ad andare nel rifugio mentre partecipava a una riunione del gabinetto di guerra israeliano con il premier Benjamin Netanyahu. A riferirlo media israeliani sotto conferma anche del dipartimento di Stato americano.

Blinken ha cambiato all’ultimo minuto il suo programma di viaggio in Medio Oriente e invece di tornare negli Stati Uniti questa sera da Gerusalemme, si sposterà ad Amman. A riferirlo è la Bbc che sottolinea come questa novità a sorpresa potrebbe essere il segno che gli sforzi diplomatici stanno forse portando a qualche novità sul conflitto in Israele.

(foto copertina giornalista Ishai Cohen @ishaycoen)

