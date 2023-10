Israele, arrestata cantante e influencer palestinese: aveva condiviso post a sostegno di Gaza

Ieri, 16 ottobre, aveva pubblicato una frase in arabo che si traduce in «non c’è vincitore tranne Dio»

Una cantante e influencer palestinese che vive in Israele, la 40enne Dalal Abu Amneh, è stata arrestata dalla polizia israeliana. Lo riportano i media locali. La causa dell’arresto risiede nella pubblicazione, da parte della donna, di post sui social e messaggi in sostegno a Gaza. Nello specifico, il legale di Abu Amneh, Abeer Bakr, ha raccontato che la sua assistita è stata portata via dalla sua casa di Nazareth ieri, 16 ottobre, dopo aver pubblicato una frase in arabo che si traduce in «non c’è vincitore tranne Dio». La donna è stata interrogata e oggi dovrebbe comparire in tribunale.

