Il figlio di Virginia Sanjust: «Mia madre soffre, è stata abbandonata dai parenti e dagli ospedali»

«Mia madre soffre, dev’essere aiutata»: a parlare è il figlio di Virginia Sanjust, nipote di Antonella Lualdi ed ex “signorina buonasera” che è stata sorpresa dai carabinieri a Roma mentre rovistava in una Smart, che aveva appena aperto forzando la serratura. «Mia madre è stata abbandonata. Prima dai nostri parenti, poi dalle strutture sanitarie. Aveva bisogno di cure e sostegno, umilmente li ha richiesti, ma invece è stata, come sempre, cacciata via e abbandonata al suo destino», denuncia a Repubblica Roma il figlio della donna, Giancarlo Armati. «Si è presentata da sola al reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea. Nessuno si è preso cura di lei», prosegue l’uomo, raccontando quanto accaduto prima che Sanjust venisse sorpresa a frugare dentro l’auto. Adesso la donna, scrive Repubblica, da qualche anno vive di espedienti, mentre combatte contro disturbi che l’hanno portata più volte a chiedere aiuto. Quando i carabinieri l’hanno sorpresa in via Flaminia, l’ex annunciatrice ha provato ad allontanarsi, e nella fretta ha perso una busta che portava con sé: all’interno sono state trovate una spillatrice, delle salviette umidificate e un rotolo di nastro isolante. «Cercavo dei soldi, vivo in strada e avevo bisogno di denaro», ha detto ieri in aula a sua discolpa. Processata per direttissima, Sanjust è stata condannata a due mesi e 20 giorni. La scorsa settimana, la donna era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma dall’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna.

