Udogie esordisce in Nazionale, insulti razzisti sul post del Comune di Nogara. Il sindaco della Lega: «Inammissibile, è uno di noi»

Un post su Facebook per celebrare l’esordio con la maglia azzurra del primo nogarese della storia è diventato un ricettacolo per commenti beceri e razzisti contro Destiny Udogie. Il 20enne difensore del Tottenham è sceso in campo il 14 ottobre al 79esimo nella partita tra Italia e Malta. «Il primo Nogarese della storia a debuttare in Nazionale maggiore di calcio. Dal Circolo Noi di Nogara alla Nazionale. Perché nessun sogno è impossibile. Complimenti Udo!», si legge nel post condiviso dalla pagina Facebook del Comune di Nogara. L’amministrazione si è impegnata a cancellare i commenti più sgradevoli, ma soprattutto a rispondere e moderare gli altri. E ce ne sono di pessimi: «Non è italiano, è palesemente africano»; «Tanto basta per stabilire la sua esatta collocazione, e dal momento che è africano non può essere italiano. Esiste la genetica, basta aprire un libro di medicina. Secondo voi potrebbero esistere pigmei biondi e con gli occhi azzurri?»; «Dalla Nigeria a Nogara è un attimo»; «Nogarese doc anche se nato in Lampedusa River». Che si becca subito una risposta: «Non fai ridere, è nato a Nogara». A chi ironizza sulla sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra, il Comune scrive: «Penoso. Lui a Wembley tu sul divano a giocare a PES». A inizio ottobre Udogie era stato vititma di un’altra shitstorm dopo la vittoria della sua squadra contro il Liverpool. I tifosi avversari lo avevano riempito di commenti negativi, insulti e frasi razziste, dopo la sua ottima prestazione. E il Tottenham aveva preso le sue difese: «Siamo disgustati, dove possibile prenderemo provvedimenti contro gli individui che sarà possibile identificare. Siamo con te, Destiny». Questa volta è stato il sindaco di Nogara a intervenire. Vorrei essere chiaro«: prendiamo nettamente le distanze da ogni frase contro il colore della pelle di Destiny», ha detto al Correre del Veneto Flavio Pasini, in quota Lega e presidente della provincia di Verona, «Udogie è nogarese e non è ammissibile leggere certe cose contro un ragazzo che è nato e cresciuto nel mio paese e che ha realizzato il sogno di debuttare con la maglia azzurra dell’Italia. Ho cercato di capire chi fosse chi ha scritto certe frasi e ho notato che chi lo insulta non è gente di Nogara ma sono personaggi accorsi sulla nostra pagina Facebook per infierire senza motivo contro un bravo ragazzo, uno dei nostri, di cui andiamo orgogliosi».

