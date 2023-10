Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia nella notte. Kiev contrattacca: «Colpita la base militare russa di Kursk, danni ingenti»

Ora che può contare sui missili americani Atacms a lungo raggio, l’Ucraina prova a dare una svolta alla sua controffensiva per riprendersi i territori occupati. Oggi, mercoledì 18 ottobre, il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha attaccato la base militare dell’esercito del Cremlino vicino all’aeroporto Khalino, nella regione russa di Kursk. La base ospita circa 3mila soldati russi e circa 80 unità di equipaggiamento militare. Il numero esatto delle vittime non è ancora noto, ma i danni – assicura la Sbu – sono «ingenti». In mattinata, il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto 28 droni ucraini sui territori delle regioni di Berlgorod e Kursk e sul Mar Nero. In previsione della fornitura di caccia F-16 di produzione statunitense all’Ucraina, che dovrebbe avvenire nel 2024, il ministro Sergei Shoigu ha fatto sapere che il Cremlino è al lavoro per rafforzare il suo confine occidentale. In mattinata è arrivato anche il commento di Vladimir Putin sulla fornitura dei missili Atacms a Kiev. Secondo il presidente russo, si tratta di «un errore degli Usa» che non cambierà le sorti della guerra ma «prolungherà solo l’agonia dell’Ucraina».

L’attacco su Zaporizhzhia

Nel frattempo, l’offensiva russa continua. Questa notte, l’esercito del Cremlino ha attaccato Zaporizhzhia con un attacco missilistico, colpendo un edificio residenziale di cinque piani. «Otto appartamenti sono stati distrutti e ci sono feriti e morti, ma potrebbero esserci delle persone sotto le macerie. Sono in corso le operazioni di soccorso d’emergenza. Le mie condoglianze vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari a causa del terrorismo russo», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’attacco su Zaporizhzhia si somma poi quello contro la regione di Dinpropetrovsk, avvenuto sempre nella notte. In questo caso, riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Lysak su Telgram, il bilancio è di almeno quattro persone ferite. Intanto il comando operativo ucraino del sud ha fatto sapere che «ventidue invasori russi sono stati eliminati e cinque posti di osservazione nemici distrutti nell’Ucraina meridionale».

Credits foto: EPA/Kateryna Klochko | I danni dell’attacco missilistico su una cattedrale di Zaporizhzhia, in Ucraina (18 ottobre 2023)

