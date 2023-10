L’appello di Mohammed Salah per gli abitanti di Gaza: «Il massacro deve finire». Si allarga il fronte di calciatori pro-Palestina – Il video

Dopo Karim Benzema, si allarga il fronte dei calciatori che hanno manifestato pubblicamente la propria solidarietà con il popolo palestinese. L’ultimo in ordine di tempo è la stella del Liverpool Mohammed Salah. In un video pubblicato su X, il calciatore egiziano ha lanciato un appello ai leader di tutto il mondo per prevenire la morte di altri civili nella Striscia di Gaza. «È insopportabile assistere all’escalation delle ultime settimane. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire. Le famiglie vengono distrutte», dice Salah nel filmato pubblicato sui social. «Ciò che è chiaro – aggiunge il calciatore egiziano – è che gli aiuti umanitari a Gaza devono essere consentiti immediatamente. Le persone lì versano in condizioni terribili. Le scene all’ospedale ieri sera sono state terrificanti. La popolazione di Gaza ha bisogno urgentemente di cibo, acqua e forniture mediche». E poi l’appello rivolto ai leader di tutto il mondo, affinché si uniscano «per prevenire ulteriori massacri di tutte le anime innocenti» e facciano «prevalere l’umanità».

Le parole di Salah arrivano dopo alcuni giorni di silenzio social, con il calciatore del Liverpool che era stato preso di mira da alcuni tifosi egiziani proprio per non essersi ancora esposto sulla recente escalation in Medio Oriente. Alla fine la presa di posizione è arrivata e va aggiungersi a quelle di altri suoi colleghi calciatori. Uno dei casi più emblematici è stato quello di Karim Benzema, che si è schierato al fianco del popolo palestinese con alcuni messaggi pubblicati sui social. Le sue parole gli sono valse dure critiche da parte del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, che lo ha accusato di avere rapporti con i Fratelli Musulmani. Ma Benzema e Salah non sono gli unici calciatori ad aver espresso il proprio supporto per gli abitanti di Gaza. Tra i nomi più di rilievo c’è anche quello dell’ex attaccante francese Eric Cantona, che su Instagram ha scritto: «Difendere i diritti umani dei palestinesi non significa essere pro-Hamas. Dire “Palestina libera” non significa essere antisemita». All’elenco dei calciatori pubblicamente solidali con il popolo palestinese si aggiungono poi l’olandese Anwar El Ghazi (sospeso dal Magonza), l’algerino del Nizza Youcef Atal e Nabil Fekir, francese del Real Betis.

Credits foto: EPA/Peter Powell | Mohamed Salah durante la partita di Premiere League tra Liverpool e Newcastle United (27 August 2023)

