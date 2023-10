Elon Musk verso la mossa drastica: «Valuta di chiudere X in Europa»

Elon Musk sta valutando la possibilità di non rendere più disponibile X nell’Unione Europea. A lanciare l’indiscrezione è Business Insider, che cita una fonte anonima vicina all’azienda. All’origine della considerazione di questa ipotesi, che l’imprenditore non ha ancora confermato né smentito pubblicamente, ci sarebbe «l’insoddisfazione del miliardario per la regolamentazione europea sui servizi digitali». Ad agosto, infatti, è entrato ufficialmente in vigore il Digital Services Act, il nuovo pacchetto di regole messo a punto da Bruxelles per regolamentare il mondo digitale e controbilanciare lo strapotere delle Big Tech. Tra le novità, si prevedono standard molto più rigidi per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la rimozione di informazioni false o fuorvianti. Tutte attività che dovranno essere svolte dalle aziende proprietarie delle piattaforme social, pena sanzioni. La scorsa settimana, il commissario europeo Thierry Breton aveva annunciato che l’esecutivo Ue «sta indagando la conformità di X» alle nuove regole.

In caso di mancata ottemperanza al Dsa, la Commissione può imporre multe che arrivano fino al 6% delle entrate annuali dell’azienda. Un conto piuttosto salato con Musk, già alle prese con una gestione turbolenta della piattaforma social. Gli screzi tra il miliardario sudafricano – naturalizzato statunitense – e le istituzioni europee non sono certo nuovi. E risalgono addirittura ai primissimi giorni successivi all’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. «L’uccellino ora è libero», aveva twittato l’imprenditore dopo l’ufficializzazione del passaggio di proprietà. Un tweet a cui aveva risposto lo stesso Thierry Breton, puntualizzando: «In Europa l’uccellino volerà secondo le nostre regole». Secondo Business Insider, l’Europa rappresenta ad oggi circa il 9% della base di utenti attivi globali di X. Per quanto riguarda le sedi europee dell’azienda, ne sono rimaste ben poche. Gli uffici di Parigi, Madrid e Berlino sono chiusi, scrive la testata americana. Nel Vecchio Continente restano aperti solo gli uffici di Dublino e Londra.

Credits foto: EPA/Ludovic Marin | Elon Musk durante l’incontro con il ministro dell’Economia francese a Parigi (15 maggio 2023)

Leggi anche: