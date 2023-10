«Dritto e rovescio», Del Debbio teme diventi realtà: «Pensavo la mia collaboratrice volesse prendermi a schiaffi» – Il video

Poche ore prima di tornare in onda col suo Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio condivide un video sul suo canale Instagram in cui appare poco lucido dietro le quinte di una registrazione di uno spot per il programma. Una sua collaboratrice si avvicina con le mani aperte in bella vista. Si accinge a non fare altro che suonare il più classico dei «ciak» per dare il via alla registrazione. Ma Del Debbio teme invece che la sua «brava collega» volesse dargli un ceffone, come confessa subito ai colleghi sul posto. Dritto e rovescio restano materia di lavoro, non la descrizione di un imprevisto assalto per vendicare qualche torto dietro le quinte.

