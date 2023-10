Sciopero del 20 ottobre: a rischio stop treni, voli e scuole

Sarà un venerdì nero per i trasporti domani 20 ottobre, con i primi disagi possibili già oggi 19 ottobre. Lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali interesserà già da oggi il settore ferroviario ma domani si allargherà ai trasporti locali, alele autostrade e anche alle scuole. Due sono infatti le agitazioni programmate. Una è quella organizzata da Adl Varese (Associazione difesa lavoratori), Si Cobas, Cub e Sgb, alla quale hanno aderito Usi, Usi Cit, Cub Sanità, Usi Ait, Usb Lavoro privato, Flai Trasporti e Servizi e Cub Trasporti. Questo durerà per tutta la giornata di domani. I treni invece sciopereranno dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20. Il secondo sciopero, indetto da Usi, si svolgerà per tutta la giornata di venerdì e coinvolgerà tutti i settori, pubblico e privato, trasporti esclusi. Tra le motivazioni dello sciopero c’è il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Lo sciopero dei treni

Cancellazioni o variazioni sono previste tra le 21 di oggi e le 21 di domani. Le fasce garantite dei regionali vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche Italo aderirà all’agitazione per ventiquattr’ore, dalle 21 di oggi. Trenord ha assicurato che garantirà le fasce citate sopra. La mobilitazione non toccherà invece gli Intercity e i Frecciarossa di Trenitalia. Le deviazioni riguarderanno anche i treni che saranno in viaggio nelle fasce non garantite. Infatti, arriveranno alla destinazione finale solo se raggiungibile entro un’ora, altrimenti si potranno fermare nella stazione più vicina.

Trasporti locali a Milano

Venerdì 20 le linee metropolitane potrebbero fermarsi dopo le 18 fino a fine servizio. Quelle di superficie potranno scioperare dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Trasporti locali a Roma

A Roma lo sciopero riguarderà tutte le reti Atac e RomaTpl. Nella notte tra 19 e 20 ottobre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Il servizio sarà regolare per le linee diurne con corse dopo le 24 e le notturne 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Il 20 ottobre, invece, sarà garantita l’attività sull’intera rete dall’inizio del turno diurno alle ore 8:29 e poi dalle 17:01 alle 19:59. Non saranno garantite le corse delle linee metro A-B-C dopo le 24, né le corse delle linee di superficie programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Aeroporti

Ita Airways ha cancellato 20 voli nazionali, di cui 16 previsti per domani. Chi aveva già acquistato un biglietto potrà richiedere un cambio di prenotazione o un rimborso in caso il suo volo fosse cancellato o partisse in un altro orario. Nessuna penale, ma andrà fatto entro il 25 ottobre. A Linate e a Malpensa sono stati cancellati il 20% dei voli in partenza domani, 46 in tutto. A renderlo noto è Cub Trasporti che ha anche spiegato il perché dell’agitazione del settore handling (servizi di assistenza passeggeri a terra): «Se applichiamo alle buste paga dei lavoratori il tasso di inflazione previsto dall’Istat si debbono rivalutare di 250 euro al mese». I contratti sono infatti fermi a sette anni fa, frutto di uno stallo con l’associazione Assohandlers che, continua Cub Trasporti, «si rifiuta di convocare i sindacati di base alle trattative nonostante la riuscita degli scioperi».

