I Club Dogo stanno per tornare, nello spot Beppe Sala come il sindaco di Gotham city – Il video

Negli ultimi giorni banner e volantini avevano già fatto pensare a un loro possibile ritorno. Ma oggi un video pubblicato sui social del trio di rapper formato da Guè, Jake La Furia e Don Joe certifica un nuovo progetto per il gruppo che da 9 anni non pubblicava un album. E l’annuncio è stato fatto con protagonisti d’eccezione: il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’attore e doppiatore Claudio Santamaria. Atmosfere dark e gotiche incorniciano una Milano moderna paragonata a Gotham City. Beppe Sala raggiunge la vetta di un grattacielo dove incontra Santamaria appoggiato a un parapetto. «Lo sente il suono che proviene da là sotto? Anche lei ha smesso di sentirlo. Si è impossessato delle nostre orecchie, in ogni locale, in ogni autoradio, in ogni telefono, è ovunque», dice l’attore citando la criminalità che assale la città protetta da Batman nei fumetti e dal sindaco nella vita reale. Riferimenti non tanto velati alla percezione di Milano come capitale della criminalità in Italia. Santamaria prosegue dicendo «Qualcuno una volta disse: sventurato il paese che ha bisogno di eroi», al che Sala controbatte «Proprio tu li chiami eroi? Loro non hanno leggi», e il pensiero non può che andare a Lo chiamavano Jeeg Robot, film in cui l’attore interpreta un ladruncolo che ottiene poteri straordinari. Infine, lo svelamento: Santamaria scopre un proiettore dove c’è installato il cerbero simbolo dei Club Dogo. Il richiamo cattura l’attenzione dei passanti e annuncia il prossimo arrivo del trio nel 2024.

