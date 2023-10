Scommesse, Tonali aspetta il patteggiamento: «Ha scommesso su gare che ha disputato»

I legali di Sandro Tonali incontreranno lunedì 23 ottobre il procuratore della Figc Chiné. L’obiettivo è trovare un accordo sul patteggiamento. Il tutto verrà formalizzato il prima possibile, forse già lunedì 25. Il giocatore ex Milan oggi al Newcastle rischia di rimanere fermo almeno un anno, più il periodo del percorso terapeutico. Un totale di un anno e mezzo, secondo i più ottimisti. Aver giocato sulle squadre (Milan e Brescia) costituirà un’aggravante. Mentre Tonali ha respinto le dichiarazioni di Fagioli: ha soltanto scommesso, senza coinvolgere altri, compagni o amici. E infatti, a differenza del centrocampista della Juventus, non ha fatto alcun nome. Anche se secondo il Corriere della Sera ha scommesso su gare che ha disputato. Ma lo ha fatto puntando sulla propria squadra vincente. In più, non ha debiti. Giocava solo per soddisfare la sua dipendenza. Basterà per la clemenza?

