Verso l’offensiva a Gaza, l’allarme dell’Onu: «Evacuare subito le scuole». Gli Usa: il valico di Rafah apre alle 10

Paura a Gaza, dove stanno accelerando le evacuazioni. Dopo aver ricevuto un alert israeliano, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha ritenuto che molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono rifugiati nella città di Gaza non siano più a considerarsi sicure. «Abbiamo fatto quello che potevamo per protestare e respingere questa decisione, ma la conclusione è che d’ora in poi le nostre infrastrutture non saranno più sicure», ha scritto l’agenzia in un comunicato stampa, invocato un’evacuazione «immediata». Questo mentre la Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato una minaccia «da parte delle autorità di occupazione (Israele, ndr) di colpire l’ospedale Al-Quds» a Gaza.

L’ambasciata

Una struttura dove si trovato oltre «400 pazienti» ricoverati, scrivono in una nota, e dove hanno trovato rifugio «oltre 12mila civili sfollati, oltre al personale medico». Mentre si invocano aiuti immediati e urgenti da parte della comunità internazionale, l’Ambasciata Usa in Israele ha annunciato che «il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto aprirà oggi sabato 21 ottobre alle 10.00 ora locale (le 9.00 in Italia). Se il confine sarà aperto, non sappiamo per quanto tempo lo resterà affinché i cittadini stranieri lascino Gaza». La sede diplomatica lo scrive in una nota, in cui avverte anche che «molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini Usa che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati».

«Oltre 7 mila razzi lanciati da Hamas»

L’esercito israeliano, nel frattempo, ha reso noto che i razzi lanciati da Gaza contro Israele nell’attacco di Hamas dello scorso ottobre sono stati quasi 7mila. Circa 450 di questi, secondo l’esercito, sono ricaduti all’interno della Striscia. L’esercito sostiene anche che, in due settimane di distanza dall’attacco, sono stati oltre mille «i terroristi neutralizzati, molti di loro dopo essersi infiltrati in Israele». «Decine – ha aggiunto – i capi terroristi di Hamas eliminati». Le perdite proseguono su entrambi i fronti: un sergente maggiore riservista dell’esercito israeliano, Omer Balva, della brigata Alexandroni è stato ucciso ieri da un missile anticarro vicino a Margaliot nel nord di Israele lungo il confine con il Libano. Altri tre riservisti sono rimasti feriti. Lo riferiscono i media israeliani.

