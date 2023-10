La giornalista di Al Arabiya e l’intervista dura al leader di Hamas: «Chiederete scusa per il massacro dei civili israeliani?» – Il video

È diventata virale l’intervista in cui la giornalista di Al Arabiya, Rasha Nabil, incalza uno dei leader di Hamas, Khaled Meshal. Sulla tv degli Emirati con sede a Dubai, Nabil chiede subito a proposito del massacro di civili israeliani lo scorso 7 ottobre: «Il vostro attacco è stato una dichiarazione di guerra e molta gente si domanda come vi aspettavate che avrebbe reagito Israele? Avete preso questa decisione da soli?». Meshal spiega che Hamas è «ben consapevole delle conseguenze» dell’attacco contro Israele ma elogia le Brigate al-Qassam (l’ala militare di Hamas) per «aver colto di sorpresa il nemico» con un attacco «ingegnoso» avvenuto «nel contesto di una legittima resistenza». Nabil lo ferma e chiarisce: «Lei parla di resistenza legittima, però quello che gli occidentali hanno visto in tv è stata la violenza di Hamas contro i civili israeliani. E ora Hamas viene paragonata all’Isis». E poi aggiunge: «Come potete chiedere all’Occidente supporto alla causa palestinese, quando è evidente quello che ha fatto Hamas ai civili israeliani? Sa che Israele ha ottenuto molto supporto grazie a queste scene? Vi scuserete per quello che avete fatto ai civili israeliani?». Il leader di Hamas spiega che l’organizzazione «concentra la sua resistenza sulle forze di occupazione e sui soldati», aggiungendo però che in tutte le guerre ci sono delle vittime civili: «Non siamo responsabili per loro».

