La storia di Ohad Zichri, il bambino israeliano rapito da Hamas che oggi compie 9 anni. Il fratello: «Rimani forte, ti amiamo»

«È un ragazzo brillante, che ama il calcio, il tennis e risolvere il cubo di Rubik». Viene presentato così nei manifesti Ohad Zichri, il bambino israeliano rapito da Hamas e portato a Gaza insieme alla mamma Karen e ai suoi nonni. Oggi, lunedì 23 ottobre, il piccolo Ohad compie 9 anni, ma la sua famiglia non si dà per vinta e continua a sperare che possa presto tornare in libertà. Intervistato da Canale 12, suo fratello Roi ha raccontato: «È un bambino con tantissime potenzialità. Un bambino felice, intelligente e sportivo. È divertente stare con lui». E se potesse parlargli, Roi avrebbe soprattutto un consiglio da dare al suo fratellino: «Rimanere forte e sapere che lo amiamo». Ohad è uno dei circa 30 minori rapiti da Hamas durante l’attacco sferrato contro Israele scorso 7 ottobre. Complessivamente, sono 222 secondo le stime dell’Idf gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Per il compleanno del piccolo Ohad, suo fratello Roi ha invitato chiunque sia venuto a conoscenza della sua storia a inviare cartoline d’auguri all’indirizzo KIDnappedBday@washington.mfa.gov.il.

