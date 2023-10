Rapinavano anziani allo sportello del bancomat, così la banda riusciva a prelevare fino a 1.500 euro – Il video

Stavano per derubare l’ennesimo anziano allo sportello del bancomat due componenti della banda di quattro scoperta dai carabinieri di Ravenna. I componenti del gruppo hanno 19, 23 e 25 e 35 anni, tutti originari della Romania. A Reggio Emilia è stato sventata l’ultima rapina proprio mentre i militari stavano per arrestare i quattro della banda. Un pensionato 82enne stava prelevando allo sportello del bancomat, quando il 23enne della banda con il complice di 35 anni è riuscito a rubare 1.500 euro. Tutti e quattro, formalmente incensurati e senza fissa dimora, sono stati in prima battuta accompagnati in carcere. Sono in corso ulteriori verifiche su analoghi episodi denunciati in altre città dell’Emilia Romagna, del Triveneto e del centro Italia. La tecnica della banda prevedeva sempre azioni in coppia. Dopo avere individuato la vittima, la seguivano fino al bancomat: qui uno dei due entrava nell’area prelievo e, distraendo la vittima spesso anziana anche con azioni violente, interveniva dopo che era stato digitato il pin. A quel punto prelevava le banconote fino al massimo consentito. Una volta prelevato il denaro, di solito 1.500 euro, si allontanavano a piedi. Ad aiutare gli inquirenti sono state le diverse immagini delle telecamere di sorveglianza, grazie a cui i carabinieri hanno individuato i volti dei sospettati, rintracciati poi tra Reggio Emilia, Modena e Castel Maggiore, nel Bolognese.

