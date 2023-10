Sgarbi scaricato da Fratelli d’Italia, Pietrella: «Per lui Miss Italia finisce qui». Il sottosegretario non presiederà la giuria del concorso

Non senza ironia, Fratelli d’Italia continua a prendere le distanze dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. «Per lui Miss Italia finisce qui», afferma il deputato Fabio Pietrella durante una conferenza stampa indetta alla Camera per annunciare l’84esima edizione del concorso di bellezza. Nella saletta di Montecitorio, oltre alla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, c’è anche il capogruppo meloniano Tommaso Foti. Comunque, il sottosegretario era stato indicato come presidente della giuria, ruolo che prevede un ingaggio da 10 mila euro. Dopo lo scoppio delle polemiche per alcune conferenze, inaugurazioni e consulenze retribuite di Sgarbi, svolte durante il suo incarico al ministero, è improbabile che il critico d’arte presenzierà a Salsomaggiore Terme, dal 7 all’11 novembre. Mirigliani è meno netta degli esponenti di FdI, ma spiega: «È stato contattato diversi giorni fa e a al momento non è confermato. Lo abbiamo contattato per la sua capacità di interpretare e raccontare la bellezza, ma non abbiamo avuto alcuna notizia. Penso quindi che non sia con noi».

