Dormiva in auto per evitare gli abusi, finisce l’incubo di una 39enne a Cassino: arrestato il compagno

Per mesi la donna non ha denunciato per paura, anche dopo che il suo convivente l’aveva aggredita con una mazza da baseball e minacciata di strangolarla

L’hanno trovata seduta sugli scalini di un condominio di Cassino, non molto lontano dal suo appartamento dove conviveva con il compagno, ora accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La donna, 39 anni, ha chiamato la polizia la sera del 25 ottobre al 112 chiedendo aiuto perché vittima di un’aggressione da parte del suo convivente. Le volanti sono subito partite per soccorrerla. Al loro arrivo, la 39enne ha denunciato il compagno di aver tentato di strangolarla indicando, come prova, dei segni evidenti sul collo. La donna ha anche aggiunto di essere stata minacciata con una mazza da baseball con la quale l’uomo avrebbe distrutto alcuni mobili della casa. Non sarebbe stata la prima volta: la vittima ha raccontato agli agenti le numerose aggressioni e violenza sessuali subite e mai denunciate per paura. Tanto che la 39enne avrebbe anche dormito più volte in auto per evitare la violenza e gli abusi dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno quindi raggiunto l’appartamento e lì il compagno ha minacciato nuovamente la donna. La casa era tutta a soqquadro ed è anche stata trovata la mazza (in metallo, lunga 65 cm e con un diametro di 5 cm) citata dalla convivente e ora posta sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato.

