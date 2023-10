Domani sera ci sarà un’eclissi di luna. Ecco quando e come guardarla (e si tingerà di rosso)

Occhi e telescopi puntati al cielo domani sera, 28 ottobre, per l’eclissi di luna. Sarà parziale, dato che il satellite non è perfettamente allineato alla terra e al sole, ma perfettamente visibile dall’Italia. L’eclissi inizierà alle 20.02 e durerà fino a mezzanotte e mezza del 29 ottobre. Inizialmente la luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla terra, che si frappone fra la luna e la nostra stella. Poi, alle 21.35, uno spicchio di luna sempre più grande si tingerà di nero, raggiungendo il culmine alle 22.14, quando il 6% della superficie della luna rimarrà al buio. «Al culmine dell’eclissi dovrebbe essere possibile scorgere la parte in ombra della luna assumere il tipico colore rosso».

La luna rossa e il meteo

Lo afferma Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. E spiega: «Esso è dovuto all’unica componente cromatica della luce solare che, filtrando attraverso la nostra atmosfera, raggiunge quella parte del satellite temporaneamente nell’ombra terrestre». «L’osservazione può essere condotta ad occhio nudo – continua Masi – mentre un binocolo o un telescopio permetteranno di seguire meglio le varie fasi. Inoltre, a rendere la scena dell’evento più preziosa, nella stessa zona del cielo ci sarà anche Giove». Il meteo dovrebbe essere dalla parte degli appassionati e dei semplici curiosi. Nella serata di domani, sull’intera penisola è previsto cielo sereno, con l’unica eccezione che potrebbe portare rovesci sulla Liguria meridionale al confine con la Toscana.

