Arriva in Italia ma resta senza soldi e abbandona il figlio 15enne: il ragazzino va in caserma e lo denuncia

Prima la promessa al figlio di una vita migliore, poi l’abbandono. Succede a Bologna, dove un ragazzino di 15 anni, la sera di martedì 24 ottobre, si è presentato ai carabinieri rivelando di essere arrivato in Italia dall’Albania assieme al padre, il quale avrebbe poi deciso di lasciarlo da solo per strada. Un racconto che è riuscito a fare con l’ausilio di un traduttore perché il giovane non parla l’italiano. Il padre 46enne, che avrebbe abbandonato il ragazzo portandolo così a trascorrere una notte in un parco, è stato denunciato dalla Procura per abbandono di minori e favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Al momento, però, i carabinieri fanno sapere che si è reso irreperibile e non è stato possibile rintracciarlo. Stando al racconto del 15enne, i due sono atterrati all’aeroporto di Milano Malpensa lo scorso 19 ottobre. Il padre gli aveva promesso «una vita migliore», ma in pochi giorni è rimasto senza soldi. Da qui la decisione di abbandonarlo. Il ragazzino, seppur spaventato, è poi riuscito a raggiungere le forze dell’ordine, che hanno deciso di affidarlo agli assistenti del Pronto intervento sociale di Bologna.

