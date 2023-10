Tajani: «I 14 italiani nella Striscia di Gaza sono salvi e sotto la linea rossa. Ma chi vive al Sud del Libano abbandoni le zone a rischio»

Secondo quanto riferito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato al Tg2 «i 14 italiani che sono nella Striscia, sono tutti sotto la Linea Rossa… sono tutti salvi, non ci sono combattimenti, non ci sono rischi in questo momento». Tajani, collegato dall’Unità di Crisi della Farnesina, ha però invitato i nostri connazionali che vivono nel sud del Libano ad abbandonare le zone più a rischio. Attualmente, secondo il ministro, i 1300 militari presenti nell’area non corrono pericoli. L’esercito israeliano «si trova dentro la Striscia di Gaza: non è ancora l’offensiva, ma un attacco più forte rispetto a quello dei giorni precedenti».

Leggi anche: