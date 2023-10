Netanyahu spiega l’offensiva a Gaza: «È una lotta contro il male, demoliremo Hamas». Ma le famiglie degli ostaggi lo incalzano: «Liberi detenuti palestinesi»

«Se Israele non vince questa guerra si diffonderà il male. Per questo la nostra sarà la vittoria del bene sul male». Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla nazione a 24 ore da lancio dell’operazione di terra nella Striscia di Gaza, a tre settimane esatte dall’attacco terroristico di Hamas. «Abbiamo il sostegno di tutta la comunità internazionale», ha assicurato il premier, ringraziando tra gli altri i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia che si sono recati nei giorni scorsi a Tel Aviv per sostenere Israele. Per Netanyahu è arrivato «il momento della verità: vincere o cessare di esistere. La guerra dentro Gaza sarà dura e lunga – ha aggiunto -, sarà la nostra seconda guerra di indipendenza. Vogliamo restituire agli assassini quello che hanno fatto». E poi ancora: «Siamo entrati a Gaza in maniera ponderata nella preoccupazione per la sorte dei nostri soldati», il messaggio di Netanyahu nel discorso alla nazione. «Siamo entrati nell’avamposto della cattiveria: il nostro obiettivo – ha aggiunto – è demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi».

La richiesta delle famiglie degli ostaggi e quella di Hamas

Per liberare gli ostaggi nella mani di Hamas è necessario un accordo che preveda «tutti i detenuti palestinesi in cambio di tutti gli ostaggi». Lo hanno chiarito le famiglie dei rapiti parlando in piazza subito dopo l’incontro di questo pomeriggio con il primo ministro Netanyahu, il primo dal 7 ottobre. Per i parenti degli ostaggi, Israele «deve riportarli a casa con qualsiasi tipo di negoziato, non importa cosa gli danno in cambio», ha aggiunto uno dei portavoce, riferendo che il premier «ha ascoltato e ha detto che farà tutto il possibile per riportarli a casa. Una posizione, quella dei familiari, paradossalmente in linea con le richieste avanzate dalla stessa Hamas, che oggi – tramite un portavoce – ha fatto sapere di essere disponibile a liberare gli ostaggi israeliani in cambio però del rilascio dei detenuti palestinesi. «Il prezzo da pagare per il gran numero di ostaggi nemici nelle nostre mani è svuotare le carceri di tutti i detenuti palestinesi», ha detto Abu Obeida, su Telegram. Mentre il portavoce delle Brigate Al-Qassam (braccio armato di Hamas, ndr), Abu Oberida ha dichiarato che si sarebbero «svolti contatti sulla questione dei prigionieri e c’era la possibilità di raggiungere un accordo, ma il nemico ha temporeggiato», il messaggio di Abu Oberida che sottolinea inoltre come finora i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza «hanno ucciso 50 prigionieri».

La linea di Netanyahu

Durante l’incontro di oggi pomeriggio con i parenti degli ostaggi, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato come «lo sforzo per riportarli a casa non solo continua, ma cresce di giorno in giorno», ha detto, citato dai media israeliani. «Questo – ha proseguito Netanyahu – è parte integrale degli obiettivi dell’operazione, non è retorica». Per il premier dello Stato ebraico, il rilascio degli ostaggi da parte del partito-milizia dipende «dal livello di pressione» su Hamas: «maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità di riavere gli ostaggi», ha concluso.

