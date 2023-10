Roma, il padre che manda all’ospedale il rapinatore del figlio e della fidanzatina

Martedì 24 ottobre in viale Filarete, zona Torpignattara i due fidanzatini romani di 16 anni sono stati avvicinati da due individui che volevano rapinargli la catenina. I due sono stati anche malmenati. Ma il ragazzo è riuscito a fuggire e a contattare il padre. Il quale si è messo a perlustrare il quartiere finché non ha individuato in un trentenne uno dei banditi. Lo ha aggredito a calci e pugni fino a lasciarlo a terra sul marciapiede. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. I medici gli hanno dato una prognosi di 40 giorni. La vittima, spiega Il Messaggero, ha riportato la frattura del naso in più punti ed anche quella di un zigomo. Tutte fratture scomposte. Dovrà quindi sottoporsi ad un’operazione maxillofacciale per ridurre i traumi. La polizia è riuscita ad arrestare il complice. Dovrà rispondere di rapina e lesioni. Il padre invece finirà a processo.

Leggi anche: