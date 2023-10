Jannik Sinner da sogno a Vienna: sbaraglia Medvedev in tre set e trionfa al torneo Atp

L’altoatesino centra il quarto successo in stagione e il decimo titolo in carriera, eguagliando un altro primato sin qui imbattuto di Adriano Panatta

Un fantastico Jannik Sinner ha vinto oggi il torneo Atp di Vienna battendo in tre set (e tre ore di gioco) il russo Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. È la quarta vittoria in stagione per il tennista altoatesino, dopo quelle dei mesi scordi a Montpellier, Toronto e Pechino. Nella capitale cinese SInner si era imposto proprio su Medvedev. Quello di oggi è il decimo titolo messo in bacheca da Sinner, che eguaglia così anche in questo Adriano Panatta come tennista italiano con più titoli sul circuito. E ora Sinner può insidiare da vicino la terza posizione nel ranking mondiale Atp, occupata ora proprio da Medvedev.

Il momento della vittoria – Il video

Leggi anche: