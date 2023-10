Maltempo a Parma: strade chiuse, uscita dalle scuole posticipata e un ponte crollato – Il video

L’Emilia-Romagna torna ad essere colpita dal maltempo dopo le alluvioni dello scorso maggio. In queste ore sulla Regione si stanno abbattendo intense piogge che stanno colpendo soprattutto le province di Piacenza e Parma, in allerta rossa e arancione. I torrenti Baganza e Parma che confluiscono nel capoluogo sono attenzionati dalla Protezione civile e dal sindaco Michele Guerra. Un ponte sul fiume Taro è parzialmente crollato e l’Anas ha chiuso alcuni tratti autostradali in via precauzionale. In 19 comuni del Parmense le scuole sono state chiuse dalle prime ore della mattina mentre nel capoluogo l’uscita degli alunni è stata posticipata per non mettere in pericolo i ragazzi e i genitori.

Un ponte crollato sul Taro. Le misure per la sicurezza

Nel comune di Terenzo, in provincia di Parma, all’altezza di Ozzanello il ponte sul fiume Taro è crollato parzialmente a causa della piena. Sul posto sono stati inviati i tecnici della viabilità della provincia per verificare le condizioni della struttura. «Le intense piogge in corso sulla fascia appenninica stanno determinando piene significative su diversi corsi d’acqua provinciali. In particolare, il torrente Baganza e il torrente Parma presentano livelli particolarmente elevati», ha spiegato il sindaco di Parma Michele Guerra sui suoi profili social.

In città scorre il fiume omonimo che accoglie anche le acque del torrente Baganza. Per questo è stato disposto l’abbassamento delle paratoie delle bocche della cassa di espansione del fiume per evitare lo straripamento degli argini cittadini. Le operazioni sono gestite dall’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) che punta a mantenere i livelli delle acque entro le soglie di sicurezza del centro cittadino e della valle. Le condizioni meteo però continuano a preoccupare per questo il sindaco Guerra ha ordinato la chiusura del ponte dei Carrettieri sul Baganza. L’ordinanza ha riguardato anche il nuovo ponte pedonale della Navetta, ricostruito dopo l’alluvione del 2014, che si trova invece in città.

Uscita da scuola posticipata

I bambini e i ragazzi delle scuole di Parma sono stati tenuti oltre le 13:30 all’interno dei rispettivi istituti per diminuire la circolazione nelle strade ed evitare che i genitori corressero dei pericoli andandoli a prendere all’uscita. La permanenza sarà garantita dal personale scolastico.

Leggi anche: