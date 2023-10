Il pallone d’oro va per l’ottava volta a Leo Messi. La dedica a Maradona: «Non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno»

Il Pallone d’Oro 2023 va a Lionel Messi che si aggiudica il prestigioso trofeo per l’ottava volta in carriera. Tra le donne, il Pallone d’Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. L’argentino ha superato Erling Haaland (protagonista del treble Premier-FA Cup-Champions con il City) e Kylian Mbappé (finalista nel Mondiale 2022 e campione di Francia con il Psg).

Messi dedica il Pallone d’oro a Maradona

«Tutti i Palloni d’oro sono importanti per me, in questa giornata non posso non rivolgere a Maradona un pensiero speciale», ha dichiarato Messi, attaccante dell’Inter Miami, ricordando l’ex Pibe de Oro proprio nel giorno del suo 63esimo compleanno. «Vorrei ringraziare tutti le persone che mi hanno votato e che mi hanno fatto vincere questo premio. Devo questo trofeo ai miei compagni e alla Nazionale argentina per ciò che abbiamo raggiunto insieme durante il Mondiale. Non voglio dimenticarmi di Haaland e Mbappé, che hanno fatto una stagione incredibile. Sicuramente entrambi nei prossimi anni si porteranno a casa questo premio. Ci sono tanti giovani di classe che in futuro ci porteranno grande qualità e un grande calcio. L’unica cosa che mi mancava in carriera era la Coppa del Mondo, e chi mi segue da tutta la carriera sa che si trattava da sempre del mio sogno». E infine: «Vorrei ringraziare anche Diego Maradona, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno. Tutti i Palloni d’oro sono speciali, anche se ho sempre detto che i trofei collettivi sono molto più importanti. È sicuramente speciale avere questo riconoscimento, ma è solo una conseguenza del lavoro che viene fatto con la squadra».

Ecco gli altri premi assegnati:

– Trofeo Kopa: Jude Bellingham (Real Madrid)

– Premio Socrates: Vinicius jr. (Real Madrid)

– Pallone d’Oro femminile: Aitana Bonmatì (Barcellona)

– Premio Muller: Erling Haaland (Manchester City)

– Premio Yachine: Emiliano Dibu Martinez (Aston Villa)

